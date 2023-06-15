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Вытеснить Россию: потерять Косово, чтобы приобрести Сербию – план Запада

Вытеснить Россию: потерять Косово, чтобы приобрести Сербию – план Запада

Брюссель серьезно усиливает давление на Косово с целью деэскалации ситуации на севере страны, предлагая предать обструкции и заблокировать участие премьер-министра частично признанного образования в европейских мероприятиях на высоком уровне.

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