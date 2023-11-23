НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Уан-Биссаке предложили сыграть за сборную ДР Конго на Кубке Африки. «МЮ» потеряет защитника в начале 2024-го, если он согласится

Уан-Биссаке предложили сыграть за сборную ДР Конго на Кубке Африки. «МЮ» потеряет защитника в начале 2024-го, если он согласится

Защитник «Манчестер Юнайтед» получил предложение сыграть за сборную ДР Конго на Кубка Африки-2024. 25-летний футболист рассматривает возможность дебюта за африканскую команду, но еще не принял решения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх