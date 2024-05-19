«Россия сотрудничает с Африкой по принципу «ты мне — я тебе»

Страны арабского и африканского регионов устали от гонок вооружения и постоянных конфликтов, пора перейти к формированию многополярного мира, заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии (контролирует восток страны) Абдельхади аль-Хувейдж.