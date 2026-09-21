Классические рок-треки прошедшей недели

На этой неделе лос-анджелесские рокеры The Bites отпраздновали это событие вдвойне. Второй альбом группы появился в продаже, а новый сингл "Dancing With The Devil" одержал победу в конкурсе "Треки недели", пробившись сквозь сопротивление, как коса сквозь безмолочный спред.
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