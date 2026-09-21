Все о Музыке
ГлавнаяНовостиPop-музыкаRock-музыкаБлюз, КантриJazz-музыкаClassic-музыкаИсполнители
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о Музыке

5 019 подписчиков

Классические рок-треки прошедшей недели

Классические рок-треки прошедшей недели

На этой неделе лос-анджелесские рокеры The Bites отпраздновали это событие вдвойне. Второй альбом группы появился в продаже, а новый сингл "Dancing With The Devil" одержал победу в конкурсе "Треки недели", пробившись сквозь сопротивление, как коса сквозь безмолочный спред.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым