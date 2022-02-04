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Вайсс мог возглавить клуб РПЛ после «Сатурна»: «Были разговоры про «Краснодар» и «Урал». Звали из Тулы»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс, возглавлявший ранее «Сатурн», рассказал, что мог вернуться в РПЛ после работы в подмосковном клубе.

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