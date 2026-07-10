Выбросы круизных судов в портах могут усиливать вирусные инфекции

Новое исследование, опубликованное в MedicalXpress 10 июля 2026 года, устанавливает связь между загрязнением воздуха от круизных судов, стоящих в портах, и ослаблением защитных барьеров дыхательных путей у жителей прибрежных городов — что потенциально повышает их восприимчивость к вирусным инфекциям.