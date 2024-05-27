Столтенберг: вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине разобщит альянс

Вовлечение той или иной страны НАТО в украинский конфликт привет к разрушению единства Североатлантического альянса, в интересах бока обеспечить бесперебойную помощь Киеву без прямого участия в конфликте.
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