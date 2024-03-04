​12 тротуаров отремонтируют в Устиновском районе по проекту «Пешеходный Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе отремонтируют 12 тротуаров по проекту «Пешеходный Ижевск». Как сообщает пресс-служба администрации города, в столице Удмуртии началась подготовка к новому сезону ремонта тротуаров.
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