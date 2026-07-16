Более 250 современных остановочных павильонов собрали на СВАРЗ в этом году

В столице подходит к завершению обновление остановочных павильонов городского наземного транспорта. Старые конструкции заменяют на более современные, чтобы сделать ожидание автобусов и электробусов комфортнее для пассажиров.
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