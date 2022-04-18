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Тейтум защищался против Дюрэнта в 38 владениях. Лидер «Нетс» реализовал 2 из 6 с игры и сделал 4 потери

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Бруклина» (115:114, 1-0) опекал Кевина Дюрэнта в 38 владениях.

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