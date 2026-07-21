Бывший генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области признан виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном получении коммерческого подкупа

Собранные следственными органами СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии