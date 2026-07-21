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Происшествия

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Бывший генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области признан виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном получении коммерческого подкупа

Собранные следственными органами СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Ленинградской области.

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