Первый МГМУ: мозг при биполярном расстройстве работает иначе даже в ремиссии

Пациенты с биполярным расстройством испытывают трудности в адаптации к изменениям, что может приводить к нелогичным и импульсивным действиям, а работа областей мозга, отвечающих за принятие решений, у них отличается от мозговых ритмов здоровых людей, даже когда пациенты находятся в ремиссии.