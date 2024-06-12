Стартап предлагает заморозить Арктику, чтобы остановить глобальное потепление

Глобальное потепление, ранее заметное только ученым, сейчас чувствуют практически все. В разных уголках земного шара становится жарче и суше, волны жары все более изнуряющими и продолжительными, людям начинает не хватать питьевой воды, а уровень океана неумолимо поднимается.
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