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Вечерний Новосибирск

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СКИФ и космос: в Новосибирске представили программу «Технопрома-2026»

СКИФ и космос: в Новосибирске представили программу «Технопрома-2026»

Подробности предстоящего форума на пресс-конференции в ТАСС озвучили заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев и директор Фонда научно-технологического развития региона Анастасия Ивашина.

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