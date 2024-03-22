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Концерт Ольги Серябкиной в ночном клубе «Депо»

Концерт Ольги Серябкиной в ночном клубе «Депо»

Стильная Ольга Серябкина, обладательница международных наград, умеет зажечь публику. Её выступления, как правило, сопровождают группа музыкантов и эффектный видеоряд, что превращает каждый концерт в незабываемое событие.

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