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Выручка резидентов «Титановой долины» за 15 лет превысила 120 млрд рублей

Выручка резидентов «Титановой долины» за 15 лет превысила 120 млрд рублей

С 2011 по 2026 год ОЭЗ «Титановая долина» получила из областного и федерального бюджетов на обеспечение функционирования около 10 млрд рублей, а общая выручка резидентов за 15 лет превысила 120 млрд рублей.

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