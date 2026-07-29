Выручка резидентов «Титановой долины» за 15 лет превысила 120 млрд рублей

С 2011 по 2026 год ОЭЗ «Титановая долина» получила из областного и федерального бюджетов на обеспечение функционирования около 10 млрд рублей, а общая выручка резидентов за 15 лет превысила 120 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии