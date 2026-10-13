Более шести тысяч пострадавших: в Панаме произошло разрушительное землетрясение

Основной удар пришелся на прибрежные провинции: там зафиксированы обрушения зданий, перебои с электроснабжением и проблемы со связью Землетрясение в Панаме охватило более шести тысяч человек, однако обошлось без жертв, заявил президент страны Хосе Рауль Мулино в своем обращении к нации, пишет ТАСС.
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