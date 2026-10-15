Расчёты самоходных артиллерийских установок большой мощности «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты и скопления живой силы подразделений ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России.
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