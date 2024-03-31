Сергей Жигунов: пятая колонна в России никуда не делась

Владимир

" Это вдруг всё стало проявляться – они не любят Родину, они не любят нашу страну, они не любят наш народ. Так не должно быть, но воспитали целое поколение людей, долго и целево занимались этим." Так вдруг или целое поколение, целево? Пора перестать врать. Два стула - не один стул.