Военкоры сообщили об успешном продвижении ВС РФ южнее Марьинки

В Сети распространились сведения о том, что военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации вслед за проведением нескольких контратакующих манёвров удалось добиться продвижения на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения неподалёку от Марьинки.
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