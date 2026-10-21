Минимальный добровольный взнос на пенсионное страхование в 2026 году составит 71 525 рублей. Как сообщают "Известия" со ссылкой на профессора РГСУ Александру Сытник, уплата этой суммы в течение года позволит сформировать один год страхового стажа и около 1,09 пенсионного балла.