Минимальный добровольный взнос на пенсионное страхование в 2026 году составит 71 525 рублей. Как сообщают "Известия" со ссылкой на профессора РГСУ Александру Сытник, уплата этой суммы в течение года позволит сформировать один год страхового стажа и около 1,09 пенсионного балла.
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