Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

Николай Сергиенко, кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев», назначен заместителем министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, говорится в Telegram-канале программы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии