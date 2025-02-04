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Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

Участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде

Николай Сергиенко, кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев», назначен заместителем министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, говорится в Telegram-канале программы.

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