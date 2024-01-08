Россия вошла в топ-3 морских держав мира

Россия сохранила за собой третье место в ежегодном рейтинге морских держав мира. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз ученых Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
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