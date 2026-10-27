Трансалтайская магистраль может стать самым дорогим и сложным инфраструктурным проектом России за последние десятилетия.
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