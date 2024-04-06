Команда Mercedes оштрафована на 5000 евро

F1Команда Mercedes оштрафована на 5000 евро за небезопасный выпуск Джорджа Рассела в первом сегменте квалификации Гран При Японии, в результате которого между британцем и Оскаром Пиастри произошёл опасный инцидент на пит-лейне.
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