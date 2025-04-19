Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +23°, ясно• Севастополь: +16°, ясно• Ялта: +17°, ясно• Алушта: +18°, ясно• Евпатория: +17°, облачно• Саки: +20°, ясно• Бахчисарай: +20°, облачно• Джанкой: +17°, ясно• Судак: +17°, ясно• Феодосия: +16°, ясно• Керчь: +18°,.
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