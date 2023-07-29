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Майк Данливи о Крисе Поле в «Уорриорз»: «Вспомним бостонское трио Гарнетт – Пирс – Аллен. У них все сработало»

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи ожидает, что новобранец калифорнийцев Крис Пол сможет влиться в систему и сыграться с лидерами команды Стефом Карри и Клэем Томпсоном.

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