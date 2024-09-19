Евлоев ответил Лопесу: «Дэн Иге чуть не побил тебя, зачем врешь, что вызывал меня?»

«Эй, Дэн Иге чуть не побил тебя пару месяцев назад. Зачем ты врешь, что вызывал меня? В следующий раз, когда мы встретимся, я сделаю тебе нормальную стрижку, потому что твой барбер очень плох», − написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.