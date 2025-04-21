Марк Аллен: Я приехал сюда за победой

Североирландец Марк Аллен одержал уверенную победу над Фанем Чжэнъи и вышел в 1/8 финала, а Дин Джуньху обыгрывает Зака Сурети после начальной сессии на Чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, сообщает WST Марк Аллен вышел в 1/8 финала в Крусибле (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Наивысшая цель Марка Аллена в снукере – триумф в Крусибле.