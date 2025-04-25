Дом у моря: мечта, которую можно реализовать легко, быстро и на лучших условиях

Сочи – не только главный курорт России, но и привлекательное место для постоянного проживания. Мягкий климат, развитая инфраструктура и близость к морю делают его особенно желанным для тех, кто хочет сменить городскую суету на размеренную и комфортную жизнь у побережья.
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