НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

test mazurok

1 подписчик
Прогноз погоды в Крыму на 20 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 20 февраля ❄️ В Симферополе -1 и малооблачно В Севастополе 0 и малооблачно В Евпатории 0 и небольшой снег В Черноморском +1 и небольшой снег В Джанкое 0 и облачно с прояснениями В Ялте 0 и малооблачно В Алуште +1 и небольшой снег В Керчи -2 и малооблачно В Армянске 0 и снег В Красноперекопске 0 и снег В Бахчисарае 0 и ясно В Феодосии -1 и ясно В Судаке 0 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх