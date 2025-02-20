Прогноз погоды в Крыму на 20 февраля ❄️ В Симферополе -1 и малооблачно В Севастополе 0 и малооблачно В Евпатории 0 и небольшой снег В Черноморском +1 и небольшой снег В Джанкое 0 и облачно с прояснениями В Ялте 0 и малооблачно В Алуште +1 и небольшой снег В Керчи -2 и малооблачно В Армянске 0 и снег В Красноперекопске 0 и снег В Бахчисарае 0 и ясно В Феодосии -1 и ясно В Судаке 0 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.