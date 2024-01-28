В Москве продают пентхаус актёра Александра Петрова за 57 миллионов рублей

АНГЕЛ АНГЕЛ

Диву даешься от наших "сирот" это у какого мартена, станка он такие деньги заработал, что смог купить себе такую квартиру? Что за уникальные специалисты в нашем шоу бизнесе, актеришки, ТВ, СМИ и т.д. и что они внесли во благо процветания России и повышения благосостояния народа? А ни чего дармоеды которые обогащаются за счет народных средств из бюджета. Уровень ТВ, СМИ, порно шоу, фанеры на концертах ниже плинтуса. И эти бездари цветут и процветают...