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В Москве продают пентхаус актёра Александра Петрова за 57 миллионов рублей

В Москве продают пентхаус актёра Александра Петрова за 57 миллионов рублей

В Москве выставлен на продажу пентхаус актёра Александра Петрова за 57 миллионов рублей В Москве выставили на продажу пентхаус актера Александра Петрова, за квартиру площадью 131 квадратный метр просят 57 миллионов рублей.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Диву даешься от наших &quot;сирот&quot; это у какого мартена, станка он такие деньги заработал, что смог купить себе такую квартиру? Что за уникальные специалисты в нашем шоу бизнесе, актеришки, ТВ, СМИ и т.д. и что они внесли во благо процветания России и повышения благосостояния народа? А ни чего дармоеды которые обогащаются за счет народных средств из бюджета. Уровень ТВ, СМИ, порно шоу, фанеры на концертах ниже плинтуса. И эти бездари цветут и процветают...
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