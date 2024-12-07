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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нелинейность в старте заданий – дизайнер окружений Obsidian Entertainment рассказывае...

Нелинейность в старте заданий – дизайнер окружений Obsidian Entertainment рассказывае...

Нелинейность в старте заданий – дизайнер окружений Obsidian Entertainment рассказывает про особенность AvowedВ большом интервью про RPG Avowed на GamesRadar+, дизайнер окружения Бертон Ритгер объяснил, как игра обрабатывает выбор игрока при выполнении заданий.

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