Нелинейность в старте заданий – дизайнер окружений Obsidian Entertainment рассказывае...

Нелинейность в старте заданий – дизайнер окружений Obsidian Entertainment рассказывает про особенность AvowedВ большом интервью про RPG Avowed на GamesRadar+, дизайнер окружения Бертон Ритгер объяснил, как игра обрабатывает выбор игрока при выполнении заданий.