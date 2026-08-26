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Царьград

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Ерболат Мухашов: Каспийское море обмелело, появились новые острова

Ерболат Мухашов: Каспийское море обмелело, появились новые острова

В результате обмеления Каспийского моря на его северной части появились новые острова. Ерболат Мухашов из Caspian Holiday рассказал, что новые участки суши видны уже 4-5 лет, в частности, остров Рыбачий близ села Баутино в Казахстане.

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