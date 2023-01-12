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«Ноттингем Форест» вышел в 1/2 финала внутреннего кубка впервые с 1992 года

«Ноттингем Форест» обыграл «Вулверхэмптон» (1:1, 4:3 по пен.) в 1/4 финала Кубка английской лиги. «Лесники» вышли в полуфинал внутреннего кубка впервые за 30 с лишним лет.

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