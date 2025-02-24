Сможем ли мы когда-нибудь полностью познать Вселенную, живя внутри неё?

Мы привыкли думать о науке как о беспристрастном судье, выносящем вердикты о реальности. Наблюдения, эксперименты, формулы — всё это, казалось бы, позволяет нам отстраниться и взглянуть на мир «со стороны».
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