Лавров: РФ не будет обсуждать процедуры по ДСНВ, пока США помогают Украине

Министр иностранных дел России заявил, что не станет обсуждать с американской стороной возобновление предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.