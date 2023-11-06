Лавров: РФ не будет обсуждать процедуры по ДСНВ, пока США помогают Украине

Министр иностранных дел России заявил, что не станет обсуждать с американской стороной возобновление предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.
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