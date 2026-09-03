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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией перехватили 416 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Россией перехватили 416 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Россией перехватили 416 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской, Волгоградской, Московской, Тверской и другими областями, а также над Республикой Крым и Черным морем.

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