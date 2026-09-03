За прошедшую ночь над Россией перехватили 416 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской, Волгоградской, Московской, Тверской и другими областями, а также над Республикой Крым и Черным морем.