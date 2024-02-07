Мужчина 70 лет прожил в барокамере с «механическими легкими» и рассказал, как она отразилась на его жизни

Полу Александру из Далласа, штат Техас, было всего шесть лет, когда он заразился полиомиелитом. Вскоре его состояние ухудшилось, пришлось подключать аппарат «механических легких», где он и остается до сих пор.
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