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Мужчина 70 лет прожил в барокамере с «механическими легкими» и рассказал, как она отразилась на его жизни

Мужчина 70 лет прожил в барокамере с «механическими легкими» и рассказал, как она отразилась на его жизни

Полу Александру из Далласа, штат Техас, было всего шесть лет, когда он заразился полиомиелитом. Вскоре его состояние ухудшилось, пришлось подключать аппарат «механических легких», где он и остается до сих пор.

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Комментарии
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ГА
Герман Арутюнов
Какого успеха, о чем вы говорите? И за миллиард никто бы не согласился занять его место...
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9 час.
МГ
Маша Глага
На какой жизни отразилось, у него разве была жизнь? Автор, ты сам понимаешь,что пишешь?
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