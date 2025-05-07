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СССР-Россия

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  • Nikolay Stepanov
    Продукт Путинской эпохи: Шойгу врал, врал и Кравцов.Россия обвиняет: ...

Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани

Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани

Проблемы с образованием в России были во все времена, каждый раз разные, когда-то с ними справлялись, а когда-то – нет.

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Комментарии
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Астон Мартин
горе реформаторы
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11 час.
Nikolay Stepanov
Продукт Путинской эпохи: Шойгу врал, врал и Кравцов.
Ответить
8 час.
Aнатолий Райков
Кравцов,это тот ещё враль,да и Греф не лучше.Помню наш класс гордился что наша учительница была с высоким званием.Ведь наши учителя были второй мамой,пока наши родители были на работе.И жалобы от учеников,была большая редкость.Ведь с ябедой весь класс перестаёт общаться,а если прознает про это школа?Учителя не ставили цель кто из учеников был из  какой семьи,для них мы были все одинаковы.А сейчас можно услышать от ученика,&quot;А ты знаешь кто у меня родители?&quot; и это можно услышать взрослому,не только учителю,которого можно унизить,или избить,всё это снимая на камеру своего срамфона дебильника и хватает ума всё это выложить в интернет. https://rutube.ru/video/31c229b447fc10e5c023dfa620e03ed3/?t=88&amp;r=plwd
Академик Георгий Фурсей: О том что говорит Греф в образовании
RUTUBE
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6 час.
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