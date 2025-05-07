Проблемы с образованием в России были во все времена, каждый раз разные, когда-то с ними справлялись, а когда-то – нет.
Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани
Комментарии
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Астон Мартин
горе реформаторы
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11 час.
Nikolay Stepanov
Продукт Путинской эпохи: Шойгу врал, врал и Кравцов.
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8 час.
Aнатолий Райков
Кравцов,это тот ещё враль,да и Греф не лучше.Помню наш класс гордился что наша учительница была с высоким званием.Ведь наши учителя были второй мамой,пока наши родители были на работе.И жалобы от учеников,была большая редкость.Ведь с ябедой весь класс перестаёт общаться,а если прознает про это школа?Учителя не ставили цель кто из учеников был из какой семьи,для них мы были все одинаковы.А сейчас можно услышать от ученика,"А ты знаешь кто у меня родители?" и это можно услышать взрослому,не только учителю,которого можно унизить,или избить,всё это снимая на камеру своего срамфона дебильника и хватает ума всё это выложить в интернет. https://rutube.ru/video/31c229b447fc10e5c023dfa620e03ed3/?t=88&r=plwd
Академик Георгий Фурсей: О том что говорит Греф в образовании
RUTUBE
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6 час.
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