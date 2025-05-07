Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани

Aнатолий Райков

Кравцов,это тот ещё враль,да и Греф не лучше.Помню наш класс гордился что наша учительница была с высоким званием.Ведь наши учителя были второй мамой,пока наши родители были на работе.И жалобы от учеников,была большая редкость.Ведь с ябедой весь класс перестаёт общаться,а если прознает про это школа?Учителя не ставили цель кто из учеников был из какой семьи,для них мы были все одинаковы.А сейчас можно услышать от ученика,"А ты знаешь кто у меня родители?" и это можно услышать взрослому,не только учителю,которого можно унизить,или избить,всё это снимая на камеру своего срамфона дебильника и хватает ума всё это выложить в интернет. https://rutube.ru/video/31c229b447fc10e5c023dfa620e03ed3/?t=88&r=plwd