Беспилотники на службе у ГИБДД и Росгвардии Лидия ОрловаПатрулирование дорог и улиц, камеры фото- и видеофиксации – все это направлено на выявление нарушений и предупреждение незаконных действий не только автомобилистов, но и нарушителей порядка.