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Беспилотники на службе у ГИБДД и Росгвардии

Беспилотники на службе у ГИБДД и Росгвардии

Беспилотники на службе у ГИБДД и Росгвардии Лидия ОрловаПатрулирование дорог и улиц, камеры фото- и видеофиксации – все это направлено на выявление нарушений и предупреждение незаконных действий не только автомобилистов, но и нарушителей порядка.

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