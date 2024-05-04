Главный свердловский гаишник отправил зама на Пермский тракт, развернуты пункты обогрева. Фото, видео

Главный госавтоинспектор Свердловской области Алексей Спиридонов отправил на Пермский тракт своего заместителя Дениса Колясникова для оказания помощи сотрудникам ГИБДД и обеспечения безопасности водителей.
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