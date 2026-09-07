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Перспективный блондин из БДТ и первый муж Елены Сафоновой: как Виталий Юшков оказался в израильском приюте

Перспективный блондин из БДТ и первый муж Елены Сафоновой: как Виталий Юшков оказался в израильском приюте

Высокий, статный блондин с фактурной внешностью и ярким талантом — в 1970-х Виталий Юшков выглядел человеком, которому советский экран и сцена открыты настежь.

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