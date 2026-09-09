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Совет по дому

193 подписчика

Сытный салат на каждый день: беру помидоры и банку фасоли — через 5 минут на столе блюдо, которое съедают за минуту

Сытный салат на каждый день: беру помидоры и банку фасоли — через 5 минут на столе блюдо, которое съедают за минуту

Я знаю один простой, сочный и сытный вариант перекуса на каждый день, который можно приготовить буквально за несколько минут.

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