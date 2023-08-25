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Волков – о возможном бое Павловича и Джонса: «У Сергея есть преимущество – он всегда в хорошей форме»

«Думаю, Сергей сможет побить кого‑то из них [Джонса или Миочича], даже если выйдет на замену. Потому что у него есть достаточно хорошее преимущество в этом плане, он практически всегда в хорошей форме.

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