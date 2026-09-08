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Анатомия бизнеса

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Рынок недвижимости в 2026 году: почему время простых инвестиционных решений закончилось

Рынок дорогих денег К 2026 году рынок недвижимости заметно изменился по сравнению с 2022–2024 годами.

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