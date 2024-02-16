Все сходится: до полного окружения ВСУ в Авдеевке меньше двух километров, все хуже, чем в Артемовске

По информации телеграм-канала «Иди и смотри», российские части заняли ВС РФ заняли донецкую фильтровальную станцию – это значимый укрепрайон на юго-востоке Авдеевки До полного окружения ВСУ в городе менее 2 километров – ранее высказывалось мнение, что и того меньше – уже не более, чем 1,8 километра (военкор Лисицын).