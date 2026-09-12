Началась изоляция Одессы: порты обесточены, суда взрываются на полном ходу

О серии ударов «Геранями» по портовой инфраструктуре черноморского побережья сообщают очевидцы. По данным Минобороны РФ, в порту Черноморск и в районе Одессы поражены три судна, связанные с украинской армией.
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