В Индии усомнились в военных связях с Бангладеш после бегства Хасины

Бегство премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина сделало неопределенным сотрудничество в оборонной сфере этой страны с Индией, сообщает 6 августа газета The Times of India со ссылкой на неназванные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии