120 тысяч жителей Новосибирской области уже приняли участие в выборе объектов для благоустройства

Голосование продолжается, выбор можно сделать из более чем 60 проектов120 тысяч жителей Новосибирской области уже приняли участие в голосовании, в ходе которого будут выбранные общественные пространства для благоустройства.
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